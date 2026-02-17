BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Frühe Anlage
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades BP-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,50 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 28,584 BP-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,13 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 16.02.2026 auf 4,66 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,13 Prozent erhöht.
Der BP-Wert an der Börse wurde auf 70,92 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
17:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
16.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm (Financial Times)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,28
|-1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.