FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in BP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BP-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,50 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 28,584 BP-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,13 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 16.02.2026 auf 4,66 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,13 Prozent erhöht.

Der BP-Wert an der Börse wurde auf 70,92 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at