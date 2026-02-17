BP Aktie

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

Frühe Anlage 17.02.2026 10:11:40

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in BP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BP-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,50 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 28,584 BP-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,13 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 16.02.2026 auf 4,66 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,13 Prozent erhöht.

Der BP-Wert an der Börse wurde auf 70,92 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu BP plc (British Petrol)

11.02.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.02.26 BP Neutral UBS AG
10.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 BP Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 5,28 -1,42% BP plc (British Petrol)

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
