BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Langfristige Investition
|
09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BP-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der BP-Aktie betrug an diesem Tag 3,73 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 268,384 BP-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 5,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 464,30 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,43 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte BP einen Börsenwert von 84,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com
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