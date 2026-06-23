FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BP-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BP-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,55 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 21,995 BP-Aktien. Die gehaltenen BP-Papiere wären am 22.06.2026 110,02 GBP wert, da der Schlussstand 5,00 GBP betrug. Damit wäre die Investition 10,02 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete BP eine Marktkapitalisierung von 77,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at