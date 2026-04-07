BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Lukrativer BP-Einstieg? 07.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der BP-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das BP-Papier bei 3,07 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 325,231 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BP-Papiers auf 5,91 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 922,76 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 92,28 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von BP belief sich jüngst auf 90,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

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