27.01.2026
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.01.2025 wurde die BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,17 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,984 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BP-Anteile wären am 26.01.2026 106,69 GBP wert, da der Schlussstand 4,45 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,69 Prozent angewachsen.
BP wurde am Markt mit 68,36 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
