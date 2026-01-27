BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable BP-Investition? 27.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr eingebracht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BP gewesen.

Am 27.01.2025 wurde die BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,17 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,984 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BP-Anteile wären am 26.01.2026 106,69 GBP wert, da der Schlussstand 4,45 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,69 Prozent angewachsen.

BP wurde am Markt mit 68,36 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten