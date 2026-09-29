BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Lukrativer BP-Einstieg?
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29.09.2026 10:03:33
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die BP-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das BP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 217,295 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 494,46 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 28.09.2026 auf 5,64 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 24,94 Prozent gleich.
BP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 86,23 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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