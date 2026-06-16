FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit BP-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die BP-Aktie bei 3,83 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 613,013 BP-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 509,28 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 15.06.2026 auf 5,17 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,09 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von BP betrug jüngst 82,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at