FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BP-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das BP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,16 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,018 BP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 5,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,60 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,60 Prozent zugenommen.

BP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 85,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at