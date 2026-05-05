BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Profitabler BP-Einstieg?
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05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.05.2021 wurde die BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,19 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 139,717 BP-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 956,04 GBP, da sich der Wert einer BP-Aktie am 01.05.2026 auf 5,72 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 17 956,04 GBP entspricht einer Performance von +79,56 Prozent.
BP war somit zuletzt am Markt 88,39 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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