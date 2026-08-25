BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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BP-Anlage unter der Lupe 25.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BP-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden BP-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,98 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die BP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,519 BP-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 178,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,34 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 78,89 Prozent.

Zuletzt verbuchte BP einen Börsenwert von 84,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

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25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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