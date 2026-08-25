BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|BP-Anlage unter der Lupe
|
25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden BP-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,98 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die BP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,519 BP-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 178,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,34 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 78,89 Prozent.
Zuletzt verbuchte BP einen Börsenwert von 84,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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