BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Profitables BP-Investment?
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20.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das BP-Papier bei 3,63 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2 754,062 BP-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 976,04 GBP, da sich der Wert einer BP-Aktie am 19.10.2026 auf 6,16 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 69,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete BP eine Marktkapitalisierung von 94,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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