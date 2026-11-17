BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|BP-Anlage unter der Lupe
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17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen
Die BP-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,44 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die BP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29,100 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 5,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 166,04 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,04 Prozent erhöht.
BP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 88,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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