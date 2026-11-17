Wer vor Jahren in BP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die BP-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,44 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die BP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29,100 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 5,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 166,04 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,04 Prozent erhöht.

BP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 88,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at