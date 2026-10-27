BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Rentables BP-Investment?
|
27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit BP-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das BP-Papier bei 4,94 GBP. Bei einem BP-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,263 BP-Aktien. Die gehaltenen BP-Anteile wären am 26.10.2026 127,82 GBP wert, da der Schlussstand 6,31 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 27,82 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte BP einen Börsenwert von 97,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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|21.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|08.09.26
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