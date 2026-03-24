BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|BP-Performance
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24.03.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BP-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,41 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 268,603 BP-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BP-Aktie auf 5,39 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 218,69 GBP wert. Damit wäre die Investition 22,19 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von BP belief sich zuletzt auf 82,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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