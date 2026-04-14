BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|BP-Investition im Blick
|
14.04.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BP-Papier an diesem Tag bei 3,59 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 2 789,011 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 153,95 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 13.04.2026 auf 5,79 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,54 Prozent angezogen.
Der Marktwert von BP betrug jüngst 88,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
14.04.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
14.04.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.04.26
|Aktien von Shell, BP, ExxonMobil & Co. gefragt: Geopolitische Spannungen treiben Ölwerte nach oben (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)