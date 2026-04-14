FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BP-Papier an diesem Tag bei 3,59 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 2 789,011 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 153,95 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 13.04.2026 auf 5,79 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,54 Prozent angezogen.

Der Marktwert von BP betrug jüngst 88,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at