FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BP-Investment verdienen können.

Am 02.12.2024 wurde die BP-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des BP-Papiers betrug an diesem Tag 3,81 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 627,430 BP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 021,81 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 01.12.2025 auf 4,58 GBP belief. Damit wäre die Investition 20,22 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 69,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at