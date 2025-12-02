BP Aktie

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

Rentable BP-Anlage? 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BP-Investment verdienen können.

Am 02.12.2024 wurde die BP-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des BP-Papiers betrug an diesem Tag 3,81 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 627,430 BP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 021,81 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 01.12.2025 auf 4,58 GBP belief. Damit wäre die Investition 20,22 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 69,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

25.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 BP Kaufen DZ BANK
04.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
09:53 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
