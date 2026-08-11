FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in BP-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

BP-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren BP-Anteile an diesem Tag 4,24 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die BP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 236,128 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BP-Papiers auf 5,25 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 238,72 GBP wert. Mit einer Performance von +23,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war BP jüngst 79,95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at