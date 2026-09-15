BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Lohnendes BP-Investment? 15.09.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 3 Jahren verdient

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BP-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden BP-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BP-Aktie betrug an diesem Tag 5,23 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19,113 BP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,17 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 14.09.2026 auf 5,71 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,17 Prozent gesteigert.

Insgesamt war BP zuletzt 87,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

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11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 BP Overweight Barclays Capital
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