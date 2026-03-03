BP Aktie

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

Rentables BP-Investment? 03.03.2026 10:04:01

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 3 Jahren verloren

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der BP-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,55 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die BP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 800,828 BP-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 4,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 785,34 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 12,15 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von BP belief sich zuletzt auf 74,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
02.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.02.26 BP Neutral UBS AG
10.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 5,60 -0,34% BP plc (British Petrol)

