BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Rentables BP-Investment?
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der BP-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,55 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die BP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 800,828 BP-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 4,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 785,34 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 12,15 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von BP belief sich zuletzt auf 74,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com
