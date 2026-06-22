FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein British Land Company-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das British Land Company-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der British Land Company-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,84 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26,055 British Land Company-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.06.2026 auf 4,01 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,38 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,38 Prozent.

Der Marktwert von British Land Company betrug jüngst 4,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at