British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|British Land Company-Investition
|
27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in British Land Company von vor 3 Jahren eingefahren
Am 27.07.2023 wurde die British Land Company-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die British Land Company-Aktie an diesem Tag bei 3,41 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die British Land Company-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 931,692 British Land Company-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.07.2026 12 864,26 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,39 GBP belief. Damit wäre die Investition um 28,64 Prozent gestiegen.
British Land Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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