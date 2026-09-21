British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|Lukrative British Land Company-Investition?
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21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in British Land Company von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der British Land Company-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,22 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in British Land Company-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 310,270 British Land Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der British Land Company-Aktie auf 3,98 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 234,25 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von British Land Company belief sich zuletzt auf 4,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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