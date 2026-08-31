British Land Company Aktie

British Land Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

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Lukratives British Land Company-Investment? 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein British Land Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in British Land Company-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das British Land Company-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die British Land Company-Aktie an diesem Tag bei 5,30 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die British Land Company-Aktie investiert, befänden sich nun 188,608 British Land Company-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des British Land Company-Papiers auf 4,26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 803,85 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 19,62 Prozent.

Der Marktwert von British Land Company betrug jüngst 4,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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