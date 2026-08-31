British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|Lukratives British Land Company-Investment?
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein British Land Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das British Land Company-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die British Land Company-Aktie an diesem Tag bei 5,30 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die British Land Company-Aktie investiert, befänden sich nun 188,608 British Land Company-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des British Land Company-Papiers auf 4,26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 803,85 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 19,62 Prozent.
Der Marktwert von British Land Company betrug jüngst 4,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu British Land Company plc
Analysen zu British Land Company plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|British Land Company plc
|4,89
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.