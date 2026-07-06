British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|Hochrechnung
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06.07.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in British Land Company von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden British Land Company-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,05 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die British Land Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 981,281 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.07.2026 auf 4,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 265,90 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,34 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von British Land Company belief sich zuletzt auf 4,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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