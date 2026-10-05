British Land Company Aktie

British Land Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

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British Land Company-Investment im Blick 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Wert British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in British Land Company von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die British Land Company-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden British Land Company-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,16 GBP wert. Bei einem British Land Company-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,247 British Land Company-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen British Land Company-Anteile wären am 02.10.2026 63,27 GBP wert, da der Schlussstand 3,89 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 36,73 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von British Land Company bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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