BT Group Aktie

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WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

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BT Group-Anlage 05.11.2026 10:03:20

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BT Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BT Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen BT Group-Anteile letztlich bei 1,24 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 805,477 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 2,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 865,49 GBP wert. Damit wäre die Investition 86,55 Prozent mehr wert.

BT Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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