BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Anlage
|
05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BT Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen BT Group-Anteile letztlich bei 1,24 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 805,477 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 2,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 865,49 GBP wert. Damit wäre die Investition 86,55 Prozent mehr wert.
BT Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BT Group plc
|
17:58
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in London: FTSE 100 am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BT Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BT Group plc
|2,60
|-5,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.