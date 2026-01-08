BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Lukrativer BT Group-Einstieg?
|
08.01.2026 10:03:26
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 08.01.2021 wurden BT Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BT Group-Aktie an diesem Tag 1,44 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die BT Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,278 BT Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 1,82 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,09 GBP wert. Mit einer Performance von +26,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BT Group plc
|
08.01.26
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.01.26
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BT Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)