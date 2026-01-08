BT Group Aktie

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

Lukrativer BT Group-Einstieg? 08.01.2026 10:03:26

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BT Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.01.2021 wurden BT Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BT Group-Aktie an diesem Tag 1,44 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die BT Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,278 BT Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 1,82 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,09 GBP wert. Mit einer Performance von +26,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

