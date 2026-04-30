FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BT Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden BT Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BT Group-Anteile bei 1,65 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 606,160 BT Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 2,14 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 294,76 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,48 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BT Group belief sich zuletzt auf 21,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at