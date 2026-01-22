BT Group Aktie

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

Performance unter der Lupe 22.01.2026 10:03:51

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren BT Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BT Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,42 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7 049,700 BT Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 1,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 974,97 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 29,75 Prozent.

BT Group wurde am Markt mit 18,05 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

