BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Performance unter der Lupe
|
22.01.2026 10:03:51
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BT Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,42 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7 049,700 BT Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 1,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 974,97 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 29,75 Prozent.
BT Group wurde am Markt mit 18,05 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BT Group plc
|
22.01.26
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine BT Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.01.26
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
Analysen zu BT Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BT Group plc
|2,14
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.