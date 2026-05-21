BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

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Lukrative BT Group-Investition? 21.05.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BT Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BT Group-Anteile 1,45 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 689,893 BT Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BT Group-Papiers auf 2,31 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 592,96 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 59,30 Prozent.

Der Marktwert von BT Group betrug jüngst 22,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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