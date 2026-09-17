BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Frühe Anlage
|
17.09.2026 10:03:26
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Die BT Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BT Group-Anteile bei 1,56 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,041 BT Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 131,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,06 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,80 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von BT Group belief sich zuletzt auf 19,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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