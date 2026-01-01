FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BT Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in BT Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem BT Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,12 GBP. Bei einem BT Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8 924,587 BT Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 1,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 425,70 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,26 Prozent angewachsen.

BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at