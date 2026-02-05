FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BT Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BT Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.02.2021 wurde die BT Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BT Group-Anteile betrug an diesem Tag 1,25 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die BT Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 800,641 BT Group-Aktien. Die gehaltenen BT Group-Papiere wären am 04.02.2026 1 641,31 GBP wert, da der Schlussstand 2,05 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,13 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte BT Group einen Börsenwert von 18,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at