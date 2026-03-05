BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 05.03.2026 10:03:31

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BT Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BT Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BT Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BT Group-Anteile an diesem Tag 1,38 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7 230,083 BT Group-Papiere. Die gehaltenen BT Group-Anteile wären am 04.03.2026 14 930,12 GBP wert, da der Schlussstand 2,07 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 49,30 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von BT Group betrug jüngst 20,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BT Group plc

mehr Nachrichten