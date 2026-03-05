FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BT Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BT Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BT Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BT Group-Anteile an diesem Tag 1,38 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7 230,083 BT Group-Papiere. Die gehaltenen BT Group-Anteile wären am 04.03.2026 14 930,12 GBP wert, da der Schlussstand 2,07 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 49,30 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von BT Group betrug jüngst 20,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at