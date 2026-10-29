FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BT Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit BT Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die BT Group-Aktie bei 1,83 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,555 BT Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 115,93 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,13 GBP belief. Damit wäre die Investition 15,93 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von BT Group betrug jüngst 20,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at