FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BT Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das BT Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,56 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die BT Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 64,267 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 2,16 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,07 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 39,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BT Group bezifferte sich zuletzt auf 21,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at