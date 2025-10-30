BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Lohnender BT Group-Einstieg?
|
30.10.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BT Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die BT Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der BT Group-Aktie betrug an diesem Tag 1,40 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 71,556 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen BT Group-Papiere wären am 29.10.2025 131,16 GBP wert, da der Schlussstand 1,83 GBP betrug. Damit wäre die Investition 31,16 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte BT Group einen Börsenwert von 17,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
