BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Langfristige Investition
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18.06.2026 10:04:37
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Das BT Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BT Group-Aktie 1,36 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 7 331,378 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 365,84 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Anteils am 17.06.2026 auf 1,96 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,66 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für BT Group eine Börsenbewertung in Höhe von 19,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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