BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Investmentbeispiel
|
25.06.2026 10:04:10
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 5 Jahren gekostet
Am 25.06.2021 wurde das BT Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,02 GBP. Bei einem BT Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,402 BT Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,85 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Papiers am 24.06.2026 auf 1,96 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,15 Prozent eingebüßt.
Der BT Group-Wert an der Börse wurde auf 19,17 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BT Group plc
|
17:59
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
23.06.26
|LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
18.06.26
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.06.26