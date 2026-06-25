FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen BT Group-Investment gewesen.

Am 25.06.2021 wurde das BT Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,02 GBP. Bei einem BT Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,402 BT Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,85 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Papiers am 24.06.2026 auf 1,96 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,15 Prozent eingebüßt.

Der BT Group-Wert an der Börse wurde auf 19,17 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at