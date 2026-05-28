BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Anlage
|
28.05.2026 10:03:14
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
BT Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,75 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5 718,338 BT Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.05.2026 auf 2,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 408,79 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,09 Prozent vermehrt.
Insgesamt war BT Group zuletzt 21,63 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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