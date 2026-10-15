BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BT Group-Performance 15.10.2026 10:03:22

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen BT Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 15.10.2021 wurde die BT Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,40 GBP. Bei einem BT Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 716,425 BT Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (1,98 GBP), wäre die Investition nun 1 421,74 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,17 Prozent vermehrt.

BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BT Group plc

mehr Nachrichten

Analysen zu BT Group plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BT Group plc 2,41 2,99% BT Group plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen