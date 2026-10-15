BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Performance
|
15.10.2026 10:03:22
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 15.10.2021 wurde die BT Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,40 GBP. Bei einem BT Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 716,425 BT Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (1,98 GBP), wäre die Investition nun 1 421,74 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,17 Prozent vermehrt.
BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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