FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen BT Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2021 wurde die BT Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,67 GBP. Bei einem BT Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 988,275 BT Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (2,13 GBP), wäre die Investition nun 12 778,98 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,79 Prozent vermehrt.

BT Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at