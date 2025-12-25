BT Group Aktie
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das BT Group-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BT Group-Aktie bei 1,44 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 944,444 BT Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 1,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 833,33 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 28,33 Prozent vermehrt.
BT Group war somit zuletzt am Markt 18,02 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
