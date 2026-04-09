BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Profitabler BT Group-Einstieg?
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09.04.2026 10:03:27
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde die BT Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,37 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 228,598 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 2,18 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 498,11 GBP wert. Mit einer Performance von -50,19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
BT Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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