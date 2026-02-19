BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Frühes Investment
|
19.02.2026 10:03:24
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor einem Jahr verdient
Am 19.02.2025 wurden BT Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren BT Group-Anteile an diesem Tag 1,47 GBP wert. Bei einem BT Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,820 BT Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 2,03 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,88 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 37,88 Prozent.
BT Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,30 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BT Group plc
|
19.02.26
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
18.02.26
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
12.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Verluste in London: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)