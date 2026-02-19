FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BT Group-Investment gewesen.

Am 19.02.2025 wurden BT Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren BT Group-Anteile an diesem Tag 1,47 GBP wert. Bei einem BT Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,820 BT Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 2,03 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,88 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 37,88 Prozent.

BT Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,30 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at