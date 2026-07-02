FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein BT Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen BT Group-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BT Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4,10 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 244,141 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BT Group-Papiers auf 1,90 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 464,11 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 53,59 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von BT Group bezifferte sich zuletzt auf 18,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at