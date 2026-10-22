BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Investmentbeispiel
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22.10.2026 10:03:22
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein BT Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades BT Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,80 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BT Group-Aktie investiert, befänden sich nun 2 629,157 BT Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 5 431,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,07 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 45,68 Prozent.
BT Group wurde am Markt mit 20,17 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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