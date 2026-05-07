BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

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Rentabler BT Group-Einstieg? 07.05.2026 10:03:46

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BT Group von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in BT Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BT Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen BT Group-Anteile letztlich bei 4,44 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 254,791 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.05.2026 auf 2,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 048,48 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 5 048,48 GBP entspricht einer negativen Performance von 49,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BT Group bezifferte sich zuletzt auf 21,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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