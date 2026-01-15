BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Investment im Blick
|
15.01.2026 10:03:27
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine BT Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BT Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,63 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die BT Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 215,843 BT Group-Aktien. Die gehaltenen BT Group-Papiere wären am 14.01.2026 396,40 GBP wert, da der Schlussstand 1,84 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 60,36 Prozent gesunken.
BT Group war somit zuletzt am Markt 17,57 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
