BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BT Group-Investment im Blick 15.01.2026 10:03:27

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine BT Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen BT Group-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BT Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,63 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die BT Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 215,843 BT Group-Aktien. Die gehaltenen BT Group-Papiere wären am 14.01.2026 396,40 GBP wert, da der Schlussstand 1,84 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 60,36 Prozent gesunken.

BT Group war somit zuletzt am Markt 17,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BT Group plc

mehr Nachrichten