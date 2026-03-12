FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BT Group von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BT Group-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das BT Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,59 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 21,784 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (2,07 GBP), wäre das Investment nun 45,14 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 54,86 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte BT Group einen Börsenwert von 20,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at